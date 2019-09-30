В сети появилось видео опасных разборок фур и внедорожника во время езды

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30 сентября 2019, 14:11 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот youtube-видео

Опасные маневры двух грузовиков во время движения стали поводом для возмущения жителей Казани. Водители устроили «разборки» на трассе М7 в Татарстане. Оно попало на видео.

Кадры опубликованы в одном из казанских сообществ в социальных сетях. На видео две фуры мешают водителю внедорожника совершить опережение (так называется обгон на дороге в две полосы в одну сторону). Грузовики поочередно перекрывают дорогу легковому автомобилю.

По словам очевидцев, опасные маневры спровоцировало «хамство» водителя внедорожника. Перед этим он не уступил дорогу одному из грузовиков.

Так или иначе, но попавшие в кадр маневры являются довольно опасными. Кроме того, водители грузовиков откровенно нарушили правила дорожного движения. Там говорится, что мешать обгону нельзя.