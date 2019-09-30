Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

В сети появилось видео опасных разборок фур и внедорожника во время езды

, 14:11 [ «Аргументы Недели», ]

скриншот youtube-видео
скриншот youtube-видео

Опасные маневры двух грузовиков во время движения стали поводом для возмущения жителей Казани. Водители устроили «разборки» на трассе М7 в Татарстане. Оно попало на видео.

Кадры опубликованы в одном из казанских сообществ в социальных сетях. На видео две фуры мешают водителю внедорожника совершить опережение (так называется обгон на дороге в две полосы в одну сторону). Грузовики поочередно перекрывают дорогу легковому автомобилю.

По словам очевидцев, опасные маневры спровоцировало «хамство» водителя внедорожника. Перед этим он не уступил дорогу одному из грузовиков.

Так или иначе, но попавшие в кадр маневры являются довольно опасными. Кроме того, водители грузовиков откровенно нарушили правила дорожного движения. Там говорится, что мешать обгону нельзя.

//картина дня

Политика

Все, что необходимо знать о Брексит за 3 минуты

Все, что необходимо знать о Брексит за 3 минуты

31 октября 2019 года в 2:00 по московскому времени Великобритания должна выйти из состава Европейского Союза. Итак, что мы должны знать о Брексит: от истории вопроса до текущего состояния дел всего за 3 минуты. Засекаем время.

Украина объявила о закрытии части Черного моря из-за военных учений в Одесской области. На период проведения ракетных стрельб ограничат доступ к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом с н.п. Лебедевка.

Украина объявила о закрытии части Черного моря из-за военных учений в Одесской области. На период проведения ракетных…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса Елена Корикова обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому. "Есть ли у деятелей искусства в нашей стране хоть какое-то право на защиту от нападок желтой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Мария Захарова объяснила, почему Сергей Лавров не развернул самолет над Атлантикой по пути в США на заседание Генассамблеи ООН после отказа американских властей…

//новости ан