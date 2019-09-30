В Чечне объяснили стремление молодежи к спорту

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30 сентября 2019, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь главы Чечерской Республики Рамзана Кадырова Альви Каримов рассказал, почему жители региона оказались одними из лидеров в стране по приверженности здоровому образу жизни.

По его словам, в Чечне люди стремятся избегать вредных привычек, как алкоголь и курение, а также больше времени уделять спорту. «Сегодня в Чечне исключением из правил является употребление спиртного. Курение в общественных местах и вовсе воспринимается как неэтичное поведение», - сказал Каримов.

Каримов отметил, что даже в высокогорных селах можно найти площадки для занятия спортом. Также он рассказал, что личный пример чеченской молодёжи подает глава республики Рамзан Кадыров, передаёт ФБА «Экономика сегодня».