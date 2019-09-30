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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Чечне объяснили стремление молодежи к спорту

, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь главы Чечерской Республики Рамзана Кадырова Альви Каримов рассказал, почему жители региона оказались одними из лидеров в стране по приверженности здоровому образу жизни.

По его словам, в Чечне люди стремятся избегать вредных привычек, как алкоголь и курение, а также больше времени уделять спорту. «Сегодня в Чечне исключением из правил является употребление спиртного. Курение в общественных местах и вовсе воспринимается как неэтичное поведение», - сказал Каримов.

Каримов отметил, что даже в высокогорных селах можно найти площадки для занятия спортом. Также он рассказал, что личный пример чеченской молодёжи подает глава республики Рамзан Кадыров, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

АБ

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