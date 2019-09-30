Мэр Казани назвал Нью-Йорк грязным, особенно возле ООН

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30 сентября 2019, 13:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Ильсур Метшин со скриншота youtube-видео

Казань чище Нью-Йорка. Такое мнение высказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Заявление прозвучало в ходе одного из публичных заседаний. Его процитировали местные СМИ.

Острую шпильку в адрес Нью-Йорка градоначальник отпустил после оглашения статистики по туризму. Казань посетили 2,8 миллиона человек. Это обрадовало чиновника.

«Комфорт и чистота — вот, главная составляющая», — заявил Ильсур Метшин: «Это в глаза бросается. Когда мы были в Нью-Йорке, то какое первое ощущение? Ну, можно было бы и убраться, особенно в квартале ООН, по которому идут делегации».

На самом деле, первое ощущение от Нью-Йорка — это финансовая столица США. Именно поэтому этот город входит в число самых посещаемых мест в мире. В прошлом году туда приехали 13,5 миллионов туристов.

Автор этой публикации по национальности татарин. Одна из черт характера, которой корреспондент АН, как замечает сам, похож на многих соплеменников — страсть к хвастовству. 13,5 миллионов туристов Нью-Йорка гораздо больше 2,8 миллионов человек, которые посетили Казань.