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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Саровскому атомщику вынесен приговор за майнинг биткоинов. Ещё двое ожидают суда

, 12:25 [ «Аргументы Недели», ]

Группа из трёх сотрудников  Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области решила использовать мощности корпоративного суперкомпьютера для майнинга (добычи) биткоинов. В феврале 2019 года старателей взяли с поличным прямо на рабочем месте -  при попытке «несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей».

Саровский городской суд уже вынес приговор одному из майнеров, Байкову, по ст. 274 ч. 1; ст. 272 ч. 3 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения»). Вместо пополнения кармана ему предстоит опустошить его на 450 000 рублей штрафа. И карьеру явно подпортит уголовная судимость.

Уголовные дела ещё двух подельников, Рыбкина и Шатохина, переданы в Саровский городской суд, но дата рассмотрения пока не назначена.

Интересно, что другие нижегородские майнеры разочаровались в добыче биткоинов с помощью специальных компьютерных «ферм». Еще весной-летом прошлого года в Нижнем Новгороде и области был дефицит высокопроизводительных видеокарт, используемых для майнинга, а на одном из Интернет-аукционов можно было приобрести «ферму» за 5-7 млн и их охотно раскупали. Сейчас на том же ресурсе незадачливые майнеры пытаются продать «фермы» примерно за 1 млн, но спроса нет. В компьютерных магазинах можно спокойно приобрести любую видеокарту по своему выбору. Истории о том, что хоть кто-то из нижегородцев разбогател на добыче биткоинов, неизвестны.

Как подсчитали в американской компании Arcane Research, доля биткоина в общей капитализации рынка криптовалют составляет не 70%, как принято считать, а свыше 90%. При этом курс биткоина неуклонно снижается на протяжении четырёх торговых сессий подряд.

Российские Центробанк и Минфин считают криптовалюты денежным суррогатом и официально операции с ними запрещены.

Константин Барановский

 

 

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