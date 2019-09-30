Бывшего детдомовца приговорили к почти трем годам лишения свободы за кражу шоколадок

//Общество 13+

30 сентября 2019, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Самаре бывшего детдомовца приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, за кражу шоколадок. Он взял в магазине упаковку шоколадок "Милка", сунул под куртку и вышел из магазина.

На кадрах с камер чётко видно, что парень спокойным шагом выходит на улицу, там его догоняет охранник и толкает в спину. После этого преступник сдается, не оказывая никакого сопротивления. Это могло бы быть мелким хищением, но охранник утверждает, что крикнул "Остановись", но парень побежал, а это уже кража. И хоть слова мужчины камеры не подтвердили, суд поверил ему, пишут "Плохие новости".

В итоге, молодого человека, которого ещё до суда, на время следствия, посадили в СИЗО, приговорили к 2.7 годам лишения свободы. История вызвала бурное возмущение среди жителей города, по мнению которых, парня нужно было обязать выплатить штраф и назначить исправительные работы, но никак не сажать. Особенно, на фоне огромного количества историй, когда чиновники и депутаты обвиняются в многомиллионных хищениях и взятках, а получают лишь условные сроки.

"В России закон не для всех", "У нас же гуманный суд... но только если воруешь миллионы", "1600 рублей эти шоколадки стоят и за это почти 3 года колонии!", - комментируют новости в Сети.