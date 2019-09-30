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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Билана обвинили в новом конфузе в Самаре перед "покаянным" концертом

, 12:14 [ «Аргументы Недели», ]

Билан на скриншоте youtube-видео
Билан на скриншоте youtube-видео

Дмитрий Билан дал новый концерт в Самаре. Это было извинением за скандал, в который попал певец ранее. Он выступил на день города в нетрезвом виде.

Новый скандал раздули СМИ. Поводом стала явно шуточная фраза Билана. Артист посетил «Студию инклюзивного творчества», в которой занимаются дети-инвалиды. Дети приняли гостя с большой теплотой. В конце встречи руководитель студии предложила Билану спеть для детей.

«Yes, mein lieber Führer», — мгновенно ответил Билан.

Это смесь английского и немецкого языков. В целом, можно перевести, как: «Да, мой любимый вождь». Фраза уже стала достаточно расхожей, и в быту многие люди употребляют ее, когда в шуточном виде показывают немедленную готовность выполнить какую-либо просьбу.

Масс-медиа уже успели раздуть скандал. Они услышали в этом только слово фюрер, что у них ассоциируется исключительно с Адольфом Гитлером. Ситуация была названа конфузом.

Стоит отдать должное, пока в раздувании скандала на пустом месте замечены лишь несколько масс-медиа. Большинство журналистов написали про «покаянный концерт». В Самару Билан приезжал, чтобы извиниться перед горожанами за предыдущий скандал (уже настоящий). В прошлый раз артист приезжал на день города. На сцену он вышел в нетрезвом виде.

ИЗВИНЕНИЯ БИЛАНА В САМАРЕ

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