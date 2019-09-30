Росгвардеец рассказал, почему задержали Павла Устинова

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30 сентября 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Сотрудник Росгвардии Александр Лягин, который пострадал при задержании Павла Устинова, рассказал, в чём провинился актёр. По словам Лягина, Устинова задержали целенаправленно.

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Лягин признался, что Устинов вызвал подозрение из-за того, что стоял возле метро, глядя в телефон. Росгвардейцы предположили, что молодой человек мог оказаться одним из координаторов несанкционированной акции протеста, передаёт РИА Новости.

«Мы заприметили его в толпе и шли целенаправленно его задерживать. Он стоял перед входом. Мало ли, какие действия он мог координировать в мобильном», сказал Лягин. При этом он отметил, что считает 3,5 года колонии слишком суровым приговором для Устинова.