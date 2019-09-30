Строительство нового аэропорта в Хабаровском крае – тандем бизнеса и власти

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30 сентября 2019, 11:33 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с работой нового терминала внутренних авиалиний международного аэропорта

Вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск посетил новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта им. Г.И. Невельского и проинспектировал его подготовку к переводу обслуживания пассажиров.

Полпред оценил внешний вид и внутренний дизайн аэровокзала. Первый этап его реконструкции реализован за счет средств федерального бюджета. Была сделана модернизация взлетно-посадочной полосы, части перрона и рулежных дорожек. Объект оснастили 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами, соблюдены также требования обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров.

– Сейчас мы видим новый современный, технологичный, комфортный и безопасный аэровокзал международного класса, - отметил во время инспектирования объекта Юрий Трутнев. – Это пример комплексного подхода к решению задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по ускоренному развитию Дальнего Востока.

Возвести новый терминал удалось благодаря тому, что он относится к территории опережающего развития «Хабаровск» (ТОР «Хабаровск»). Особый режим позволил привлечь заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, а также собственные средства инвесторов.

– При реализации проекта впервые применены инновационные подходы к государственному регулированию и финансированию, в том числе были установлены тарифы для еще не построенного объекта инфраструктуры, – сказал председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк.

На данный момент новый терминал технически готов к обслуживанию пассажиров: завершается его тестирование, арендаторы заканчивают обустройство магазинов, кафе и ресторанов. К середине октября этого года аэропорт примет первых пассажиров.

– Отрадно, что благодаря условиям, существующим на территориях опережающего развития, удалось реализовать очень важный для жители Хабаровского края проект, – отметил руководитель регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Хабаровском крае Игорь Глухов. – Известно, что в Хабаровском крае уже существует три ТОР: «Хабаровск», Комсомольск», «Николаевск». На сегодняшний день на их территориях уже реализованы 26 проектов, в них инвестировано 44 миллиарда рублей и создано 3 тысячи рабочих мест.

Напомним, строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года. 4 сентября 2019 года новый терминал торжественного открыл президент Российской Федерации Владимир Путин на полях пятого Восточного экономического форума.