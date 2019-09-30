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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Сколько денег нужно российской семье, чтобы жить нормально

, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тысячи рублей на одного человека. Такие данные показали результаты опроса Левада-центра.  Согласно исследованию, такой доход только у семи процентов респондентов. Среднедушевой доход семей опрошенных в ходе исследования оказался в 2,3 раза ниже оценки нормального дохода — 16,8 тысяч рублей.

В представлении россиян семья живет в бедности, если доход одного члена семьи ниже 12,5 тысячи рублей, сообщает РБК. Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тысячи рублей.

40% участников опроса сообщили, что их доходы ниже этой субъективной границы.

ИЧ

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