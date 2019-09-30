В России вино подорожает после повышения цены на акцизы

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30 сентября 2019, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России с будущего года может подорожать вино. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный

закон о повышении с 1 января 2020 года акцизов на вино. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно действующему кодексу, российские тихие и игристые вина (с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения) облагаются по льготной ставке акциза. Предполагалось, что, например, для вина в 2020 году она составит 5 рублей за литр, на шампанское - 14 рублей.

В то же время ставка акциза на иностранное вино в следующем году составила бы 19 рублей за литр, на шампанское - 37 рублей. Принятый закон одновременно выравнивает акцизы для российских и зарубежных напитков, а также повышает ставки.

Акциз на виноградные и фруктовые вина в 2020 году будет составлять 31 рубль за 1 литр. В 2021 году налог еще повысится и составит 32 рубля, а в 2022 году — 33 рубля.

Также в будущем году будет повышен акциз на игристые вина. В 2020 году он составит 40 рублей за 1 литр, в 2021 году — 41 рубль, в 2022 году — 43 рубля.

При этом производители вина из российского винограда получат возможность налогового вычета с применением повышающего коэффициента.