В Дагестане свадьба установила два новых мировых рекорда

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30 сентября 2019, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Дагестане в городе Дербент прошла свадьба, которая побила сразу два мировых рекорда. Первый рекорд - молодожены представляли 16 основных национальностей, проживающих в Дагестане, второй - на свадьбе собрались более 10 тысяч гостей.

Оба рекорда занесены в Книгу рекордов Гиннеса, - написала газета «Дербентские новости».

В Дербенте отмечали свадьбы 30 пар. Самым молодым супругам исполнилось по 19 лет. Самая пожилая пара отпраздновала бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни.

Свадьбы в Дербенте отметили в воскресенье, 29 сентября, в День города на местном стадионе Нарын-Кала.