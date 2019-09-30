Плохие оценки на экзамене на права в ГИБДД теперь можно будет оспорить

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30 сентября 2019, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

Проектом постановления вводится механизм аннулирования оценок в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

Такие нововведения, по его словам, позволят повысить качество оценки навыков и умений, приобретённых водителями в процессе обучения. А на самом деле речь идет о жалобах сдающих экзамены на права на вымогательства силовиков, когда во время прохождения теста экзаменаторы сознательно занижают оценки, чтобы в следубщий раз человек "договорился полюбовно" с сотрудниками и получил заветные права, банально дав взятку.