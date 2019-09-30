В Подмосковье изнасиловали главу департамента Российско-Германской внешнеторговой палаты

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30 сентября 2019, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

Следственный отдел по Балашихе ГСУ СК России по Московской области расследует сексуальное преступление в отношении гражданки ФРГ. В Следственном комитете сообщили, что инцидент произошел 26 сентября.

Согласно предварительной информации, неизвестный мужчина совершил в отношении пострадавшей насильственные действия сексуального характера на территории природно-исторического парка. После этого злоумышленник скрылся. 35-летняя сотрудница Российско-Германской внешнеторговой палаты живет в Реутове.

В рамках возбужденного уголовного дела осмотрено место преступления и назначена судмедэкспертиза. Полиция ведет розыск подозреваемого и выясняет обстоятельства.