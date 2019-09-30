В Башкирии призывают наказать живодеров-подростков, убивших собаку и двухнедельных щенков

//Общество 13+

30 сентября 2019, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Убийство бездомной собаки и ее щенков в поселке Строймаш Стерлитамакского района Башкирии получило широкий общественный резонанс. Защитники животных призывают наказать живодеров - подростков, которые учатся в школе №8. Волонтеры призывают подписать петицию.

Автор петиции просит обратить внимание на это преступление полицию, органы опеки, отдел образования, директора школы и всех неравнодушных людей. На данный момент петицию на ресурсе change.org подписали более 14 тысяч человек.

По данным башкирских волонтеров, инцидент произошел 21 сентября. "Зверски были убиты двухнедельные щенки бездомной собаки и сама собака, школьниками 8-й школы. Сначала малолетние изверги, закинули в убежище к собачей семье петарды, оглушив тем самым маму щенят, которая от страха вылетела на проезжую часть и сразу же была сбита насмерть. После продолжили свои издевательства, над крошечными щенками. Некоторым засунули в пасть петарды… В некоторых кололи какие-то уколы", - говорится в петиции.

Живодеры снимали свои действия на видео и рассылали одноклассникам, при этом угрожая: "Если кто-то проболтается". Также подростки издевались над котятами. О происшествии стало известно волонтеру, которая выехала и обнаружила трупы щенят.