В Башкирии первокурснику колледжа в Уфе стало плохо на уроке физкультуры, 17-летний юноша умер

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30 сентября 2019, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Первокурсник одного из колледжей Уфы скончался после урока физкультуры. 17-летний юноша пришел на физкультурное занятие в учебное заведение, но неожиданно ему стало плохо. В колледж сразу вызвали бригаду "скорой помощи".

Медики госпитализировали студента. Но молодой человек в больнице скончался. Сейчас следственные органы Башкирии выясняют обстоятельства и причины смерти первокурсника колледжа в Уфе.

Следствие выясняет все обстоятельства происшествия. Следователи опрашивают однокурсников, преподавателей и родных молодого человека, - сообщает РИА Новости. В ходе проверки будет выяснено, возможно, у юноши было какое-либо заболевание.