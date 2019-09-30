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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

На Курском направлении МЖД в понедельник утром электрички задерживаются по техническим причинам

, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В понедельник, 30 сентября, утром на Курском направлении Московской железной дороги задерживаются электропоезда. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщила, что несколько поездов на Курском направлении МЖД задерживаются по техническим причинам.

По данным ЦППК, диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. "Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении компании в социальной сети Twitter.

По каким конкретно причинам произошел сбой в движении поездов в Центральной пригородной пассажирской компании пока не уточняют.

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