Цены на молочную продукцию могут вырасти уже в ноябре из-за введения новых систем контроля

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30 сентября 2019, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Молочная продукция может подорожать в России уже осенью. С ноября месяца в нашей стране будут действовать сразу две новых системы контроля молочной продукции. Цены на молочную продукцию могут вырасти на 10 процентов.

В комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции. А с июля текущего года на производстве и в торговых сетях проводится эксперимент по маркировке изделий из молока.

Как отметили эксперты, одновременный запуск двух систем контроля товаров создаст дополнительные расходы для бизнеса, - пишут "Известия". В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что ценники придется переписывать, в ноябре молоко в магазинах может подорожать.