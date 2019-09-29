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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Велотурист из Германии поделился своими впечатлениями о России

, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Немецкий турист Мартин Крик, совершивший на велосипеде путешествие от Санкт-Петербурга до Москвы, рассказал о своих впечатлениях от России. Об этом сообщает газета Augsburger Allgemeine.

Путешественник отметил, что в пути (по велосипедному маршруту R-1) он не сталкивался с серьезными препятствиями, однако его удивило, что в разных местах приходилось ехать по разной дороге.

Кроме того, Крик поделился, что иногда подводила российская погода. Он пожаловался, что поездки по пять часов кряду под дождем при температуре близкой к нулю - не самое приятное удовольствие.

В целом же турист заявил, что от России у него остались хорошие впечатление. Он оценил гостеприимство и тепло, с которым встречают местные жители: одна бабушка даже подарила Крику ведро яблок.

АС

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