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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Видео: в Арктике состоялся баянный концерт для моржей

, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

На просторах Всемирной паутины появилась видеозапись импровизированного баянного концерта для одного из семейств моржей, сделанная возле Оранских островов архипелага Новая Земля.

Видео было снято у берегов национального парка "Русская Арктика". Мужчина исполнил на баяне вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь". Мелодия весьма заинтересовала животных, они высунулись из воды.

Млекопитающие издавали необычные звуки: фырчали и рычали, словно подпевая мелодии и музыканту. Кроме того, многим показалось, что моржи как бы вальсируют в воде в такт музыке. После концерта моржи уплыли.

АС

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