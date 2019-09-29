Видео: в Арктике состоялся баянный концерт для моржей

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29 сентября 2019, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

На просторах Всемирной паутины появилась видеозапись импровизированного баянного концерта для одного из семейств моржей, сделанная возле Оранских островов архипелага Новая Земля.

Видео было снято у берегов национального парка "Русская Арктика". Мужчина исполнил на баяне вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь". Мелодия весьма заинтересовала животных, они высунулись из воды.

Млекопитающие издавали необычные звуки: фырчали и рычали, словно подпевая мелодии и музыканту. Кроме того, многим показалось, что моржи как бы вальсируют в воде в такт музыке. После концерта моржи уплыли.



