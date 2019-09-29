Худрук Александринки Валерий Фокин объяснил увольнение молодого актёра

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29 сентября 2019, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Худрук Александринского театра Валерий Фокин объяснил увольнение актера Ильи Деля. Сам артист ранее написал об увольнении в Facebook, рассказав, что его выгнали из труппы Александринки без объяснения причин.

Дель, который участвовал в одиночных пикетах в поддержку фигурантов "московского дела", рассказал, что ему сообщили об увольнении накануне, не объяснив причины, якобы из-за многочисленных проектов вне театра. Артист утверждает, что руководство театра знало о других его спектаклях и съёмках. Артист не уверен, что увольнение связано с акциями в поддержку политзаключённых.

Валерий Фокин сказал, что о политической деятельности актёра узнал только из его поста в соцсети. Комментарий худрука опубликован в официальном аккаунте театра в Facebook.

"Дель отказывался от предложенных ролей, переносил репетиции на выпуске последней премьеры, предупреждал, что не уверен, что сможет полноценно репетировать в следующем спектакле, что хорошо бы ввести второй состав. Уже после этого с ним переговорил завтруппой и объяснил, что при таком графике и такой востребованности у театра нет возможности поддерживать постоянные отношения с артистом, что это очень рискованно, и предложил перейти на разовые. С чем Дель абсолютно согласился, а потом написал пост, перевернув всё с ног на голову", - сообщил Фокин.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Валерий Фокин назвал ложью заявления актёра и отметил: "Слишком много комментировать всякие лживые утверждения молодых артистов. Вы знаете, какое их большое количество? Я буду это всё комментировать? Это неинтересно".