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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Хороший концерт", по данным МВД на проспекте Сахарова более 20 тысяч человек

, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

В согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве принимает участие около 20 тысяч человек, сообщает МВД. "Белый счетчик" называет цифру в 23,5 тысячи. И не смотря на плохую погоду, люди продолжают стекаться  на площадь.

"Свободу политзаключенным!", на проспекте Сахарова начался митинг за прекращение «московского дела»

"Свободу политзаключенным!", на проспекте Сахарова начался митинг за прекращение «московского дела»

Перед началом акции Михаил Светов в Twitter заявил, что организаторы не могут гарантировать безопасность выступающих и участников, поскольку даже возле сцены слишком много странного вида дружинников. Он считает, что полиция готовит провокацию. Но, как замечают многие участники и те, кто смотрит прямую трансляцию, акция проходит очень мирно и больше похожа на концерт. 

Алексей Меняйло, один из фигурантов "московского дела", который на днях вышел на свободу, первое, что  сделал - это пошел на одиночные пикеты, чтобы поддержать тех, кто до сих пор остается в СИЗО. "Я, конечно, боюсь  снова попасть в тюрьму, но больше боюсь жить в стране", - заявил он со сцены. 

В сегодняшнем митинге принимает участие много медийных личностей – актеры, музыканты журналисты. И даже, как пишет «Кремлевский безбашенник», участвуют в нем и лидеры методологии действующей власти. В том числе, эксперты из близкого круга общения Алексея Кудрина, Сергея Кириенко, Владимира Мау. При этом, они заранее уведомили своих работодателей о своём желании принять участие в этом мероприятии.

БИ

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