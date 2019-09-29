"Хороший концерт", по данным МВД на проспекте Сахарова более 20 тысяч человек

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29 сентября 2019, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

В согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве принимает участие около 20 тысяч человек, сообщает МВД. "Белый счетчик" называет цифру в 23,5 тысячи. И не смотря на плохую погоду, люди продолжают стекаться на площадь.

"Свободу политзаключенным!", на проспекте Сахарова начался митинг за прекращение «московского дела»

Перед началом акции Михаил Светов в Twitter заявил, что организаторы не могут гарантировать безопасность выступающих и участников, поскольку даже возле сцены слишком много странного вида дружинников. Он считает, что полиция готовит провокацию. Но, как замечают многие участники и те, кто смотрит прямую трансляцию, акция проходит очень мирно и больше похожа на концерт.

Алексей Меняйло, один из фигурантов "московского дела", который на днях вышел на свободу, первое, что сделал - это пошел на одиночные пикеты, чтобы поддержать тех, кто до сих пор остается в СИЗО. "Я, конечно, боюсь снова попасть в тюрьму, но больше боюсь жить в стране", - заявил он со сцены.

В сегодняшнем митинге принимает участие много медийных личностей – актеры, музыканты журналисты. И даже, как пишет «Кремлевский безбашенник», участвуют в нем и лидеры методологии действующей власти. В том числе, эксперты из близкого круга общения Алексея Кудрина, Сергея Кириенко, Владимира Мау. При этом, они заранее уведомили своих работодателей о своём желании принять участие в этом мероприятии.