"Свободу политзаключенным!", на проспекте Сахарова начался митинг за прекращение «московского дела»

В Москве на проспекте Академика Сахарова в эти минуты начинается митинг оппозиции в поддержку фигурантов «московского дела». По информации «Белого счётчика», за полчаса до митинга через рамки металлоискателей прошли около 3,5 тысяч участников.
Со сцены участники митинга требуют свободы политзаключенным. Организаторы митинга заявили, что на сцену выйдут кроме оппозиционных политиков и деятели культуры, поддерживающие требования митингующих. Среди них Татьяна Лазарева и группа "Несчастный случай".
Прямые трансляции в интернете ведут сразу несколько телекомпаний и регионы очень активно поддерживают москвичей. Пока все происходит все очень мирно, и больше походе на концерт, чем на политическую акцию протеста.