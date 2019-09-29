"Свободу политзаключенным!", на проспекте Сахарова начался митинг за прекращение «московского дела»

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29 сентября 2019, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на проспекте Академика Сахарова в эти минуты начинается митинг оппозиции в поддержку фигурантов «московского дела». По информации «Белого счётчика», за полчаса до митинга через рамки металлоискателей прошли около 3,5 тысяч участников.

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Со сцены участники митинга требуют свободы политзаключенным. Организаторы митинга заявили, что на сцену выйдут кроме оппозиционных политиков и деятели культуры, поддерживающие требования митингующих. Среди них Татьяна Лазарева и группа "Несчастный случай".

Прямые трансляции в интернете ведут сразу несколько телекомпаний и регионы очень активно поддерживают москвичей. Пока все происходит все очень мирно, и больше походе на концерт, чем на политическую акцию протеста.