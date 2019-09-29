Названы 10 веществ, полезных для роста и укрепления волос

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29 сентября 2019, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Эксперты назвали 10 веществ, которые обеспечивают рост и укрепление волос. На качество волос влияет сбалансированное полноценное питание.

1. Бета-каротин. Это вещество перерабатывается организмом в витамин А. Витамин А влияет на образование новых клеток.

Особенно богаты бета-каротином морковь, тыква и абрикосы. Для хорошего усвоения моркови нужно есть е с добавлением масла или сливок.

2. Цинк. Дефицит цинка сказывается не только на качестве волос, но и ногтей - волосы выпадают, ногти становятся ломкими. Цинк содержат чечевица, бобовые, курага, тыквенные семечки.

3. Биотин (витамин В7). Биотин улучшает состояние волос, ногтей и кожи. Витамин В7 в достаточном кольчестве содержат молоко и молочные продукты, яйца, овсяная крупа, орехи.

4. Омега-3 жирные кислоты. При дефиците омеги-3 в организме человека волосы становятся тусклыми и ломкими. Поставщик омеги-3 - морская рыба, льняное масло или семя льна.

5. Железо. Дефицит железа - основная причина выпадения волос у женщин. Железо можно получить из мяса.

6. Марганец. Марганец обеспечивает волосам хороший рост волос и прочную структуру. Больше всего его содержат зеленые листовые овощи, в частности шпинат, а также орехи и цельные зерна.

7. Витамин Е. Этот антиоксидант защищает клетки и поддерживает здоровье волос. Для получения витамина Е нужно есть орехи.

8. Витамин С. Благодаря этому витамину железо способно проникать в корни волос. Витамин С содержится в цитрусовых, в ягодах, в капусте.

9. Пантотеновая кислота (Витамин В5) Дефицит этого вещества сказывается не только на росте волос, но и на появлении седины. В5 содержат помидоры, овсянка, рис, дыни.

10. Рибофлавин (витамин В2). При дефиците витамина В2 волосы становятся ломкими и тусклыми. Его нехватка сказывается и на качестве кожи и ногтей. В2 содержится в молоке, цельнозерновом хлебе, абрикосах, - сообщает "МедикФорум".