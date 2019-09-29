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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В МВД скандал из-за фотографий девушки, одетой в форму сотрудницы полиции

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Baza
Фото: Baza

В МВД скандал из-за фотографий девушки в форме сотрудницы полиции. Не правда ли, симпатично получилось? Вот только беда в том, что она вовсе не служит в полиции, а фотосессия была сделана прямо в отделе Тверского ОВД. В руках у фотомодели настоящие уголовные дела и служебные документы не для гражданских лиц.

Фотосессию устроила сестра участковой Алёны Топилиной. Суровое местное начальство уже назначило служебную проверку, но что делать с сестрой модели в погонах, руководство пока не решило. Странно, актера, сыгравшего пьяного ДПС-ника наказали за дискредитацию высокого звания российского полицейского, а милую девушку в весьма фривольной позе  - нет?

БИ

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