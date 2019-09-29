В МВД скандал из-за фотографий девушки, одетой в форму сотрудницы полиции

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29 сентября 2019, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Baza

В МВД скандал из-за фотографий девушки в форме сотрудницы полиции. Не правда ли, симпатично получилось? Вот только беда в том, что она вовсе не служит в полиции, а фотосессия была сделана прямо в отделе Тверского ОВД. В руках у фотомодели настоящие уголовные дела и служебные документы не для гражданских лиц.

Фотосессию устроила сестра участковой Алёны Топилиной. Суровое местное начальство уже назначило служебную проверку, но что делать с сестрой модели в погонах, руководство пока не решило. Странно, актера, сыгравшего пьяного ДПС-ника наказали за дискредитацию высокого звания российского полицейского, а милую девушку в весьма фривольной позе - нет?