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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Лукашенко напугал российский сахар

, 14:09 [ «Аргументы Недели», ]

скриншот youtube-видео
скриншот youtube-видео

Официальный Минск предпринял экстренные меры для защиты фермеров. В Белоруссии ввели государственное регулирование цен. Российский сахар назван угрозой для национальной продовольственной безопасности.

В Белоруссии установили минимальную цену на сахар. Без государственного регулирования российская продукция оказывается дешевле белорусской. Это создает угрозу для фермеров.

Антимонопольное ведомство официального Минска издало регулятивное постановление. Оно устанавливает минимальную розничную цену на сахар в 1,5 рубля.

Сейчас стоимость белорусского сахара доходит до 1,49 белорусских рублей (46,24 российских рублей). Цена аналогичной российской продукции — 1,29 рублей (чуть больше 40 рублей РФ).

Ограничения будут действовать до конца года. В следующем году государственное регулирование цен на сахар в Белоруссии уже не понадобится. Скорее всего, эта продукция подорожает и в России.

В нашей стране в сельском хозяйстве сложилась ситуация, при которой из года в год поочередно дешевеют то сахар, то подсолнечное масло. Фермеры ориентируются на цены прошлого года, когда весной принимают решение о засеве полей. Если в прошлом году дорожало масло, фермеры засевают поля подсолнечником, если сахар, то сахарной свеклой.

В конечном итоге все заканчивается тем, что подавляющее большинство фермеров выращивают одну и ту же продукцию. На рынке появляется избыток то сахара, то подсолнечника.

Эта система уже приобрела устойчивый характер. В следующем году сахар, скорее всего, подорожает. Зато ожидается удешевление подсолнечного масла. Белорусским антимонопольщикам пора думать о том, какую цену установить на этот вид продукции.

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