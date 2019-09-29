Первый президент Крыма Юрий Мешков умер в Подмосковье

Юрий Мешков - первый и единственный президент Крыма умер в воскресенье, 29 сентября. Мешкову было 73 года. О кончине Юрия Мешкова сообщила его дочь Марианна Мешкова.
Мужчина умер в одной из больниц, около полудня. Политик скончался из-за двухстороннего воспаления легких.
В начале сентября Марианна Мешкова рассказала о поездке отца с его женой в Турцию. Там 1 сентября у него случился инсульт. В турецкой клинике врачи ввели мужчину в состояние искусственной комы. 16 сентября он был транспортирован в Россию.
"Умер", - написала сегодня дочь политика в соцсети. В Facebook ей выражают соболезнования.
Юрий Мешков был президентом Республики Крым с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года, после чего Верховная рада Украины упразднила эту должность.