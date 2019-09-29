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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Первый президент Крыма Юрий Мешков умер в Подмосковье

, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Юрий Мешков - первый и единственный президент Крыма умер в воскресенье, 29 сентября.  Мешкову было 73 года. О кончине Юрия Мешкова сообщила его дочь Марианна Мешкова.

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Мужчина умер в одной из больниц, около полудня. Политик скончался из-за двухстороннего воспаления легких.
В начале сентября Марианна Мешкова рассказала о поездке отца с его женой в Турцию. Там 1 сентября у него случился инсульт. В турецкой клинике врачи ввели мужчину в состояние искусственной комы.  16 сентября он был транспортирован в Россию.

"Умер", - написала сегодня дочь политика в соцсети. В Facebook ей выражают соболезнования.

Юрий Мешков был президентом Республики Крым с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года, после чего Верховная рада Украины упразднила эту должность.

ИЧ

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