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29 сентября 2019, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Baza

Сегодня на проспекте Сахарова пройдёт митинг за прекращение так называемого «московского дела». Несмотря на холодную и дождливую погоду устроители заявляют о готовности выйти на улицы Москвы до 20 000 тысяч участников.

Акция организована незарегистрированной Либертарианской партией и согласована с властями. Организаторы также предлагают выступить против дела ФБК и в поддержку всех политзаключенных. Начало запланировано на 15 часов, но на проспекте Сахарова уже все готово, чтобы встретить мирную акцию протеста.

Многие из тех, кто сейчас там отмечают, что полиция "с открытым лицом", бойцов в полном "боевом обмундировании" пока не видно.