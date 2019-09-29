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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Мама актера Алексея Янина рассказала, как он восстанавливается после выхода из комы

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети
фото из соцсети

Мама актера Алексея Янина Ольга рассказала, как сын восстанавливается после комы.
Почти четыре года родные Алексея и медики борются за его здоровье.

В 2015 году Янин перенес инсульт и впал в кому. В сознание он пришел через несколько месяцев, но в результате болезни его мозг был сильно поврежден, актера частично парализовало. Врачи не давали положительных прогнозов.
Сейчас Алексей проходит реабилитацию. По словам мамы, недавно у него восстановилось движение левых ноги и руки. Ольга признается, что восстановление идет очень медленными темпами, но они верят, что Алексей сможет вернуться к полноценной жизни.

"Мы идём к тому, чтобы начать ходить, хорошо и свободно говорить. К счастью, у нас замечательная команда работает с Алёшей дома. Также мы бываем в замечательных реабилитационных центрах. Лёше нелегко. Но сегодня у него есть желание жить и работать, чтобы добиться восстановления", — рассказала Ольга.

Супруга Алексея Дарья работает, чтобы обеспечить уход за мужем. Для Янина требуются дорогостоящие лекарства и сиделка. Их сын в этом году пошел в школу.

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