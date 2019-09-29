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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Бросить умирающее животное - законно, а вот вылечить - штраф. Ветеринара наказали за спасение птицы, занесенной в Красную книгу

, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Ветеринара, организовавшего приют для зверей, пострадавших от рук людей, оштрафовали за спасение краснокнижной птицы. Доброе дело, спасение умирающей птицы, которых на планете осталось несколько сотен, обернулось наказанием и штрафом.

Карен Даллакян берёт шефство не только над милыми, безобидными животными. Его подопечные - это и те, кто кусаются, царапаются и даже могут убить. Нередко, это звери, которые потеряли рассудок из-за жестокости дрессировщиков. Однако мужчина считает, что каждое животное имеет право на жизнь и людское милосердие.

В одном из передвижных зоопарков находился чёрный гриф, состояние которого можно описать разве что словом "плачевное". Хозяева подумывали как бы избавиться от птицы, позаботиться о нём вызвался ветеринар. Птица чувствовала себя ужасно, все плечи были разбиты до крови, Карен её выходил. А потом к нему пришли и потребовали штраф. Оказалось, он нарушил закон, так как взял птицу занесённую в Красную книгу, пишет канал "Плохие новости".

То есть, бросить погибать животное вымирающего вида - это законно, а вот за желание вылечить придется заплатить.

БИ

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