Врачи объяснили, почему в день необходимо проходить около 10 тысяч шагов

Директор подразделения по продвижению программ в области здоровья Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Рудигер Крех объяснил, почему человеку необходимо ежедневно проходить около 10 тысяч шагов
Специалист заявил, что даже небольшая физическая нагрузка поможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам Креха, начать укреплять свое здоровье может каждый, не зависимо от возраста, - сообщает РИА Новости.
"Активный образ жизни хорошо сказывается на здоровье и предотвращает неинфекционные заболевания, в том числе заболевания сердца", - подчеркнул он. Каждый взрослый человек должен в общей сложности уделять 150 минут в неделю умеренной физической активности. А если больше - еще лучше для здоровья.
10 тысяч шагов - это ориентировочно. Точное количество шагов для каждого может быть индивидуальным.
Особенно важно двигаться тем, у кого сидячая работа, кто добирается до работы на автомобиле и сидят в офисе, не занимается спортом.