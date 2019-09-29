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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Врачи объяснили, почему в день необходимо проходить около 10 тысяч шагов

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Директор подразделения по продвижению программ в области здоровья Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Рудигер Крех объяснил, почему человеку необходимо ежедневно проходить около 10 тысяч шагов

Специалист заявил, что даже небольшая физическая нагрузка поможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам Креха, начать укреплять свое здоровье может каждый, не зависимо от возраста, - сообщает РИА Новости.

"Активный образ жизни хорошо сказывается на здоровье и предотвращает неинфекционные заболевания, в том числе заболевания сердца", - подчеркнул он. Каждый взрослый человек должен в общей сложности уделять 150 минут в неделю умеренной физической активности. А если больше - еще лучше для здоровья.

10 тысяч шагов - это ориентировочно. Точное количество шагов для каждого может быть индивидуальным.
Особенно важно двигаться тем, у кого сидячая работа, кто добирается до работы на автомобиле и сидят в офисе, не занимается спортом.

ИЧ

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