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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Уволенная за ню-фото тренер предложила педагогам раздеться

, 13:24 [ «Аргументы Недели», ]

фото из социальных сетей
фото из социальных сетей

Тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко предложила коллегам полностью обнажиться. Ее уволили за откровенную фотосессию в стиле ню. Съемки проходили еще в начале двухтысячных годов.

Екатерина Конопенко преподавала в одном из магнитогорских детско-юношеских центров. Она была тренером по кикбоксингу. После обвинений в нарушении нравственных и этических норм с ней был расторгнут договор.

Поводом для увольнения стала фотосессия, на которой Екатерина Конопенко была полностью обнажена. Съемки проходили еще в начале 2000 годов.

Тогда ей было 20 лет и она еще не работала преподавателем. В Магнитогорске Конопенко известна также как поэтесса Катя Ганеши. Как сообщают уральские СМИ, скандал стал результатом травли тренера. Она пыталась защитить единственный в Магнитогорске центр помощи птицам.

Сейчас женщина планирует отстоять свои права в суде. А пока записала видеообращение к коллегам: «Педагоги, долой даже купальники! Мы хотим видеть честных и голых педагогов. А не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания», — отреагировала Екатерина Конопенко видеообращением в адрес коллег.

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