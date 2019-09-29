Илон Маск призвал осваивать космос и другие планеты, так как Землю уничтожит Солнце

Глава компании SpaceX Илон Маск не верит в существование инопланетян в нашей части галактики.
Он назвал рассказы о том, что военные прячут пришельцев в так называемой "Зоне 51" популярным мемом.
Илон Маск выступил с речью на стартовой площадке, где установлен первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship. По его словам, люди - единственные разумные живые существа, и он ничего не знает об инопланетянах. "Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков", - сказал Маск в ходе мероприятия.
Глава компании SpaceX напомнил, что у человечества осталось "всего семьсот миллионов лет", чтобы спастись с Земли до того, как ее уничтожит Солнце. Маск призвал осваивать космос и другие планеты, - сообщает РИА Новости.