В Москве спасли пациентку с болезнью, поразившей почти все ее органы

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29 сентября 2019, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В одной столичной больнице спасли женщину от болезни, которая поразила почти все её органы. Известно, что пациентка попала в клинику с диагнозом - пневмония, но позже врачи выявили другое заболевание.

Медики обнаружили у женщины системную красную волчанку. Отмечается, что болезнь протекала очень тяжело и имела высокую степень активности.

"В процесс были вовлечены практически все органы и системы, поражена кожа, легкие, почки, суставы, печень, развился полисерозит. Кроме того, перечень диагнозов дополнял миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения- сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения АГН "Москва".

В ведомстве уточнили, что врачи боролись за жизнь пациентки около двух недель. Сейчас состояние женщины стабилизировалось, пока она находится под присмотром специалистов.