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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Путин наградил жителей Иркутской области за смелые действия при спасении людей во время паводка

, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

EMERCOM of Russia, globallookpress.com
EMERCOM of Russia, globallookpress.com

Владимир Путин наградил жителей Иркутской области за смелые и решительные действия при спасении людей во время паводка. Президент подписал Указ «О награждении медалью «За спасение погибавших».

Награждены:

- Николай Алексеенко, начальник караула федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 5 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области»
- Марина Балаганова - врач Нижнеудинской районнойя больницы.
- Олег Леонов - гендиректор ООО "Московский тракт"
- Артем Мгигазов – машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции тяги Дирекции тяги – филиала ОАО РЖД.
- Александр Смолягин - слесарь сервисного локомотивного депо «Нижнеудинское» филиала «Нижнеудинский» ООО «ЛокоТех-Сервис».
- Евгений Татарников - индивидуальный предприниматель
- Наталья Торгольская - заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Нижнеудинской райбольницы.
- Константин Хохлов - индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
- Александр Якубов - индивидуальный предприниматель.

Еще нескольким людям "за активное участие в мероприятиях по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области" объявлена благодарность Президента Российской Федерации.

Благодарность объявлена школьникам - Марату Самусенко, Екатерине Юровой, Лилии Татарниковой.

ИЧ

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