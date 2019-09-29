В России при устройстве на работу потребуется новый документ

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29 сентября 2019, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что форма была утверждена в июне.

Согласно постановлению, каждый человек при устройстве на работу вместо привычной зелёной карточки с номером индивидуального лицевого счета должен предъявить электронный документ - уведомление из ПФР, передаёт РИА Новости.

В уведомлении указаны те же данные, что и в карточке СНИЛС: страховой номер лицевого счета, ФИО работника, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета.

Получить документ можно в территориальном органе ПФР, в МФЦ или через портал госуслуг.

Отмечается, что бумажный СНИЛС, выданный до 1 апреля текущего года остаётся в силе.