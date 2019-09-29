Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В России при устройстве на работу потребуется новый документ

, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что форма была утверждена в июне.

Согласно постановлению, каждый человек при устройстве на работу вместо привычной зелёной карточки с номером индивидуального лицевого счета должен предъявить электронный документ - уведомление из ПФР, передаёт РИА Новости.

В уведомлении указаны те же данные, что и в карточке СНИЛС: страховой номер лицевого счета, ФИО работника, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета.

Получить документ можно в территориальном органе ПФР, в МФЦ или через портал госуслуг.

Отмечается, что бумажный СНИЛС, выданный до 1 апреля текущего года остаётся в силе.

БА

//картина дня

Принятие на Украине инициированного командой президента Владимира Зеленского закона о продаже земли может привести к потере новых регионов. Такую точку зрения озвучила киевский политик Юлия Тимошенко.

Принятие на Украине инициированного командой президента Владимира Зеленского закона о продаже земли может привести…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Телеведущая Елена Летучая поделилась радостной новостью со своими поклонниками. В семье Летучей пополнение, она завела собаку. В доме теледивы поселился щенок. Девочка…

//новости ан

Владимир Путин наградил жителей Иркутской области за смелые и решительные действия при спасении людей во время паводка. Президент подписал Указ «О награждении медалью…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Москве в результате столкновения на Московской кольцевой автодороге легкового автомобиля и мотоцикла пострадала девушка - байкер. Машина и мотоцикл столкнулись…

39-летняя актриса Наталья Бочкарева знает, что в сети появилось видео. Но она отказалась комментировать его. "Я актриса сериальная, в одной серии не снимаюсь…

Медведев считает, что потребительская корзина должна составляться не из минимального набора продуктов, а из базового, и продукты питания должны позволить "сформировать…

//новости ан

Актер театра и кино Владимир Стеклов едва сдержал слезы, выражая соболезнование дочери великого Марка Захарова Александре Захаровой. "Саша, ты все выдержишь, ты сильная…

Балерина Анастасия Волочкова возмутила пользователей сети, опубликовав пост об актрисе Анастасии Заворотнюк. Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько…

В МВД прокомментировали задержание Натальи Бочкаревой. По словам полисменов, они задержали Наталью на улице Стромынка: актриса сильно нервничала, от освидетельствования…

Китай, страна-лидер по количеству камер видеонаблюдения, недавно начал устанавливать камеры даже на мусорных баках, чтобы фиксировать нарушителей, которые неправильно…