В России при устройстве на работу потребуется новый документ

Вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что форма была утверждена в июне.
Согласно постановлению, каждый человек при устройстве на работу вместо привычной зелёной карточки с номером индивидуального лицевого счета должен предъявить электронный документ - уведомление из ПФР, передаёт РИА Новости.
В уведомлении указаны те же данные, что и в карточке СНИЛС: страховой номер лицевого счета, ФИО работника, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета.
Получить документ можно в территориальном органе ПФР, в МФЦ или через портал госуслуг.
Отмечается, что бумажный СНИЛС, выданный до 1 апреля текущего года остаётся в силе.