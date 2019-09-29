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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Евреи отмечают Новый год по иудейскому религиозному календарю

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Евреи в воскресенье, 29 сентября, отмечают праздник Рош ха-Шана - Новый год по иудейскому религиозному календарю.  Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана.

В поздравлении российского лидера говорится, что "этот древний праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, побуждает их заботиться о чистоте своих помыслов и поступков".

Владимир Путин отметил, что еврейские организации России с глубоким уважением относятся "к бесценному духовному, историческому и культурному наследию предков", - сообщает пресс-служба Кремля.

С 29 сентября по 1 октября 2019 года евреи всего мира празднуют Рош ха-Шана — 5780-й год по иудейскому календарю. С Рош ха-Шана у иудеев начинаются 10 дней молитв и раскаяния, именуемые "Дни трепета" или "Десять дней покаяния".
В первый вечер Рош ха-Шана иудеи приветствуют друг друга пожеланием быть вписанным в "Книгу жизни".
На праздник обычно собирается вся семья. На праздничном столе среди угощений - гранат.

Заканчиваются новогодние дни еще  одним праздником – Йом-Киппуром ("Судный день").

ИЧ

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