В Хабаровском крае научились бороться с «черными лесорубами»

//Общество 13+

29 сентября 2019, 11:47 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Объемы незаконных вырубок леса в Хабаровском крае значительно сократились благодаря внедрению уникального комплекса мониторинга. Теперь этот проект будет запущен во всем макрорегионе.

В очередной раз опыт Хабаровского края послужил примером для всего Дальнего Востока. После успешного использования комплекса мониторинга лесов в Хабаровском крае и в других субъектах ДФО будет применяться новая система. Цифры говорят сами за себя: в 2016 году было выявлено 307 случаев незаконных рубок, в 2017, когда система была запущена, специалисты зафиксировали до 205, а в прошлом году браконьеры покусились на леса только 166 раз.

Комплекс позволяет увидеть полную картину всего, что происходит на территории тайги, включая незаконные деляны. В Минсвязи региона отмечают, что благодаря оперативности и точности данных группа инспекторов может выехать на место и пресечь незаконные рубки непосредственно в момент их совершения, что раньше практически не представлялось возможным.

- В основе системы лежит алгоритм автоматического сопоставления космических снимков, делающихся с определенным интервалом. По ним в режиме онлайн можно понять, где изменяется лесной покров, - сообщил заместитель министра Олег Бовкуш.

С помощью недавно разработанного модуля для системы теперь возможна подача лесной декларации в электронном виде через Госуслуги.

Система спутникового мониторинга была презентована министром связи Хабарвоскогок рая Кириллом Берманом на Восточном экономическом форуме, прошедшем в этом году во Владивостоке. Комплекс получил высокую оценку участников ВЭФ и Фонда развития Дальнего Востока. Запуск комплекса на территории всего ДФО ожидается в 2020 году.