В центре Москвы в воскресенье, 29 сентября, движение ограничено из-за митинга

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29 сентября 2019, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В центре Москвы в воскресенье, 29 сентября, с самого утра движение ограничено из-за митинга. Движение по участкам проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой перекрыто с 6 часов до 19.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уточнили:

Перекрытия с 8:00 до 19:00:

ул. Маши Порываевой от Каланчевской ул. до Докучаева пер.;

пр-т Академика Сахарова от Докучаева пер. до Садовой-Спасской ул.

Ограничение с 6:00 до 8:00:

пр-т Академика Сахарова в районе д. 9.

На проспекте Сахарова сегодня пройдет митинг в поддержку задержанных и осужденных фигурантов дела о массовых беспорядках на акциях протеста. Митинг санкционированный.