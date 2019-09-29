В центре Москвы в воскресенье, 29 сентября, движение ограничено из-за митинга

В центре Москвы в воскресенье, 29 сентября, с самого утра движение ограничено из-за митинга. Движение по участкам проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой перекрыто с 6 часов до 19.
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уточнили:
Перекрытия с 8:00 до 19:00:
ул. Маши Порываевой от Каланчевской ул. до Докучаева пер.;
пр-т Академика Сахарова от Докучаева пер. до Садовой-Спасской ул.
Ограничение с 6:00 до 8:00:
пр-т Академика Сахарова в районе д. 9.
На проспекте Сахарова сегодня пройдет митинг в поддержку задержанных и осужденных фигурантов дела о массовых беспорядках на акциях протеста. Митинг санкционированный.