Белухи из «китовой тюрьмы» отправляются в Хабаровский край

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29 сентября 2019, 10:07 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Приморском крае началась погрузка очередной группы узников «китовой тюрьмы» - белух – для отправки их к берегу Охотского моря. В Хабаровский край на этот раз будут доставлены 14 мормлеков.

Предполагалось, что отправка состоится 12 сентября. Но операцию пришлось перенести из-за паводка на Амуре. Теперь животные будут доставлены на свободу с помощью научно-исследовательского судна «Владимир Сафонов».

- В 10:40 по местному времени понтон с белухами отцепили от «китовой тюрьмы» и при помощи моторной лодки отбуксировали на расстояние порядка 600 метров. В 11:00 понтон был пришвартован к судну, - сообщил ведущий эксперт GreenPeace России Оганес Таргулян.

На борту корабля нет независимых наблюдателей – операция проходит в закрытом режиме. Белухи будут доставлены в Сахалинский залив. К бухте экспедиция будет добираться порядка трех суток.