Умер главный архитектор Москвы, работавший с Юрием Лужковым

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29 сентября 2019, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Скончался бывший главный архитектор Москвы, президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин. Кузьмин был главным архитектором столицы с 1996 по 2012 год, работал с градоначальником Юрием Лужковым. Архитектору было 68 лет.

Он ушел из жизни 26 сентября. Прощание с Александром Кузьминым пройдет в понедельник, 30 сентября, в Центральном доме архитектора.

Действующий главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов выразил соболезнования родным и близким Кузьмина, - сообщает РБК. "Александр Кузьмин — эпоха. Он всегда вызывал большое уважение и был подлинным мастером своего дела, в прямом смысле слова творил историю нашей архитектуры и нашего города".

Александр Кузьмин был автором проекта строительства комплекса административных зданий "Москва-Сити".

Также он являлся автором реставрации Старого Гостиного двора, восстановления Манежа, планировки природно-исторического парка "Царицыно". Кузьмин - автор проектов Генплана развития Москвы до 2020 года, реконструкции МКАД, а также Третьего и Четвертого транспортного колец мегаполиса.