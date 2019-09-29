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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Украине родился младенец с двумя головами

, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Главный врач роддома №2 Альберт Курицын сообщил о рождении девочки с двумя головами в ночь на 28 сентября в городе Черновцы на юго-западе Украины. По его словам, это первый случай в его медицинской практике.

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"Роды начались преждевременно – в 33 недели... Хоть я и давно работают, мне не приходилось встречаться с такой патологией", - передаёт слова Курицина РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Врач рассказал, что девочка имеет одно тело, но две головы. Курицын объяснил, что рождение сиамских близнецов большая редкость. Он отметил, что медики диагностировали у матери внутриутробное отклонение, но женщина отказать прерывать беременность. У женщины это были первые роды, сообщил специалист.

Сейчас младенец находится в родильном доме, позже близнецов перевезут в детскую больницу.

БА

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