Глава ФПБК возмущен, почему актрису Бочкарев отпустили и призвал по всей строгости наказать ее

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28 сентября 2019, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин (ФПБК) возмущен тем, что задержанная с запрещенным веществом актриса Наталья Бочкарева отпущена под подписку о невыезде.

"Я актриса сериальная, в одной серии не снимаюсь. Продолжение следует..." - Бочкарева не комментирует видео задержания

«Почему Бочкареву отпустили под подписку о невыезде? Ведь по возбужденному в отношении нее уголовному делу ей грозит до трех лет лишения свободы», — заявил Бородин. По его мнению, едва ли бы ее так просто отпустили, будь она обычной гражданкой.

В субботу, 28 сентября, Пятый канал публиковал видео, на котором запечатлено задержание женщины в Москве. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Cadillac на улице Стромынка. Во время общения с инспекторами ДПС Бочкарева нервничала. От прохождения медицинского освидетельствования отказалась.

Во время досмотра у актрисы был найден пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое, согласно исследованию, содержало в своем составе кокаин. На видео запечатлено как Бочкарева называет свое имя и признается, что при себе имеет свернутую купюру и пакетик, где содержится запрещенное вещество. В отношении актрисы возбуждено дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России. Актриса опровергает свое задержание и пригрозила СМИ судами.

Виталий Бородин заявил, что «таким наглым врунам» не место на сцене и в кинематографе. Он намерен обратиться в Театральное агентство, где работает актриса, с требованием ее уволить, и направить обращение руководству МВД России с просьбой наказать актрису в соответствии с законом.