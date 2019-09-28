Попавшее в шторм в Атлантике судно с украинским экипажем затонуло

Попавшее в шторм в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode с украинским экипажем затонуло. Судно пропало в четверг, 26 сентября, во время непогоды. На борту корабля находились около десяти граждан Украины - члены экипажа .
На данный момент известно, что троих членов экипажа спасли, двое из них — украинцы. Спасатели совместно с ВМС Франции принимают все необходимые меры для поиска людей. В спасательной операции задействовали авиацию, - сообщает РИА Новости.
Многие торговые суда изменили курс, чтобы помочь поискам.