В Москве пожар произошел на 9 этаже общежития, пожарные спасли 25 человек

//Общество 13+

28 сентября 2019, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Москве в субботу, 28 сентября, пожар произошел в 16-этажном здании общежития по адресу: проспект Вернадского, д. 88, корп. 2. Возгорание произошло в одной из комнат на девятом этаже.

Пожарные спасли с горящего и вышележащих этажей 25 человек. Спасатели вывели из здания для безопасности около 700 человек. Представители Главного управления МЧС РФ по Москве сообщили, что информация о пострадавших не поступала. Горели личные вещи и мебель в одной из комнат.

Уточняется, что пожар произошел в общежитии в столичном районе Тропарево-Никулино.

Пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров.