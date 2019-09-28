В Москве пожар произошел на 9 этаже общежития, пожарные спасли 25 человек

В Москве в субботу, 28 сентября, пожар произошел в 16-этажном здании общежития по адресу: проспект Вернадского, д. 88, корп. 2. Возгорание произошло в одной из комнат на девятом этаже.
Пожарные спасли с горящего и вышележащих этажей 25 человек. Спасатели вывели из здания для безопасности около 700 человек. Представители Главного управления МЧС РФ по Москве сообщили, что информация о пострадавших не поступала. Горели личные вещи и мебель в одной из комнат.
Уточняется, что пожар произошел в общежитии в столичном районе Тропарево-Никулино.
Пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров.