В Москве на МКАД столкнулись мотоцикл и автомобиль, пострадавшую девушку, водителя байка, госпитализировал вертолет

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28 сентября 2019, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Москве в результате столкновения на Московской кольцевой автодороге легкового автомобиля и мотоцикла пострадала девушка - байкер. Машина и мотоцикл столкнулись на внешней стороне МКАД в районе пересечения с Волгоградским проспектом.

По предварительной информации, девушка получила серьезные травмы. Для ее госпитализации прилетал вертолет санитарной авиации. С места ДТП вертолетом девушка эвакуирована в больницу. До клиники ее сопровождала авиамедицинская бригада, поддерживая и контролируя состояние пострадавшей, - сообщает агентство городских новостей «Москва».