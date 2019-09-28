В Москве мужчине удалили огромную опухоль в голове, которую он 2 года лечил у гомеопата

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28 сентября 2019, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Врачи одной из больниц удалили 71-летнему мужчине опухоль кожи головы диаметром 11 см. В столичном департаменте здравоохранения рассказали, что пенсионер два года пытался от опухоли избавиться с помощью гомеопатии.

Москвич был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с объемным выступающим за пределы головы образованием 11 см в диаметре в левой теменно-затылочной области с признаками омертвения тканей. После проведения компьютерной томографии врачи диагностировали внутричерепной рост образования в полость черепа со сдавливанием структур мозга.

Медики решили удалить базальноклеточное образование с использованием микрохирургических инструментов, - сообщает АГН "Москва".

Оказывается, еще девять лет назад у пациента был впервые выявлен базальноклеточный рак теменно-затылочной области и опухоль была удалена. Затем произошел рецидив, опухоль повторно удалили с помощью лазера. Мужчина прошел несколько курсов химиотерапии, после чего решил обратиться к гомеопату. После двух лет наблюдения у гомеопата пациент отметил, что опухоль быстро растет и решил обратиться в клинику. Хирургам удалось полностью удалить опухоль и измененные участки кожных покровов. Операция прошла успешно без неврологических изменений со стороны мозга.Теперь пациенту предстоит кожная пластика и наблюдение у врачей-онкологов.