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28 сентября 2019, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Умер новорожденный внук американского рэпера Снупа Дога. Малышу было только 10 дней. Мальчика не стало 25 сентября. Сын рэпера, отец малыша Корд Бродус написал о смерти ребенка в соцсети и рассказал: "Он умер у меня на руках, и это ощущение энергии никогда не покинет меня".

Корд Бродус поблагодарил подписчиков за соболезнования. По его словам, за десять дней Кай "сделал все, что ему было нужно": принес в мир любовь и добро.

Снуп Дог после смерти внука опубликовал в Инстаграм видеоролик. Суть его высказывания в том, что в затруднительной жизненной ситуации надо довериться божьей воле.

О причине смерти новорожденного мальчика ни дед, ни отец не написали.