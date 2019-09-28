Медведев поручил разработать здоровую и сбалансированную потребительскую корзину для различных групп населения

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28 сентября 2019, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Председатель правительства Дмитрий Медведев считает, что потребительская корзина должна составляться не из минимального набора продуктов, а из базового, и продукты питания должны позволить "сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения".

Поручение составить потребительскую корзину по таким принципам премьер поручил составить Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минфину РФ.

Поручение составлено по итогам сентябрьской программы "Диалог", когда Дмитрий Медведев в прямом телеэфире общался с бизнесменами и экспертами.

Под потребительской корзиной имеется в виду минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Исходя из ее состава и размера власти рассчитывают прожиточный минимум, от которого зависит минимальный размер оплаты труда. Медведев подчеркнул, что перерасчет будет "стоить денег", потому что базовый набор должен быть лучше минимального, - сообщает ТАСС.