В ФСБ подозревают судей в Москве в возможных связях с рейдерством

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28 сентября 2019, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В московском управлении ФСБ подозревают судей в Москве в возможных связях с рейдерством. Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области, генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру Подмосковья о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.

По данным РБК, письмо генерал-полковника было зачитано на заседании Верховного суда 27 сентября, основная часть которого прошла в закрытом режиме.

В письме на имя руководителя прокуратуры Московской области Сергея Забатурина от 13 сентября говорится, о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и отдельных руководителей Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают Карамзина, арестованного по обвинению в покушении на мошенничество.

"Карамзин лично знаком и находится в дружеских отношениях с рядом судей и отдельными руководителями Московского городского суда", — указано в письме.

В письме Дорофеева говорится, что юрист, по информации ФСБ, отсудил у писателя Олега Блоцкого 200 тысяч долларов по подложному договору о беспроцентном займе, изготовленном на основе настоящего, по которому Блоцкий вернул все деньги.

По данным ФСБ, в июне 2007 года между Карамзиным и Блоцким был заключен договор беспроцентного займа, по которому писатель занимал у юриста $115 тыс. Блоцкий вернул деньги. Но, по версии следствия, у Карамзина "возник умысел на хищение средств в особо крупном размере", и юрист изготовил аналогичный подложный договор на сумму $200 тыс. С ним Карамзин обратился в суд с требованием о взыскании средств. Гражданский иск был передан в Черемушкинский районный суд, который вынес решение о взыскании денег с Блоцкого.