Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Какие технологии спасут граждан от вторжения государства в частную жизнь с помощью видеокамер?

, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Китай, страна-лидер по количеству камер видеонаблюдения, недавно начал устанавливать камеры даже на мусорных баках, чтобы фиксировать нарушителей, которые неправильно сортируют и выбрасывают мусор. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

В КНР через систему распознавания лиц уже штрафуют за переход улицы в неположенном месте, идентифицируют преступников и продают еду в некоторых магазинах без прямой оплаты – с карточки автоматически списывается нужная сумма, когда человека на выходе опознает камера.

Как отмечается в процитированном посте, с одной стороны, такие меры делают нашу жизнь более комфортной и безопасной – не нужно стоять в очередях или опасаться преступников на улицах. С другой – нет сомнений, что речь идет о технологиях, обеспечивающих жесткое вторжение в частную жизнь.

Пока это не порождает массовое противодействие со стороны граждан. Тем не менее, в некоторых странах вторжением государства и злоумышленников в частную жизнь уже обеспокоились.

Например, норвежские программисты создали искусственный интеллект Deep Privacy, который заменяет реальные лица на фото искусственно сгенерированными. Разработчики технологии считают, что она поможет приватности в сети.

А в польской дизайнерской компании Noma Studio создали аксессуар Incognito, помогающий избежать распознавания лица видеокамерой. Он надевается как очки, при этом латунные круги на лице мешают определить личность.

 

ДЦ

//картина дня

Сенатор Константин Косачев прокомментировал отставку специального представителя США по Украине Курта Волкера. "Волкер провалил свою миссию, так как действовал в интересах…

Общество

«Сотрудники тоже не безгрешны». Поклонская раскритиковала предложение МВД наказывать за оскорбление полицейских

«Сотрудники тоже не безгрешны». Поклонская раскритиковала предложение МВД наказывать за оскорбление полицейских

Наталья Поклонская раскритиковала предложение МВД наказывать за оскорбления полицейских в соцсетях и переписке в мессенджерах. По её мнению, полицейские сами нарушают закон и провоцируют оскорбления

Российский лидер Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания со скончавшимся бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Понедельник, 30 сентября, объявлен днём национального траура по Жаку Шираку.

Российский лидер Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания со скончавшимся бывшим президентом Франции Жаком…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Китай, страна-лидер по количеству камер видеонаблюдения, недавно начал устанавливать камеры даже на мусорных баках, чтобы фиксировать нарушителей, которые неправильно…

//новости ан

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва опровергает информацию о что её задержали с наркотиками. «Это ложь, это враньё. Я нахожусь дома с детьми. Я сама хочу…

В Москве сотрудники полиции задержали актрису сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву, у которой в нижнем белье оказалось запрещенное вещество. Бочкарева ответила…

//новости ан

Режиссера Леонида Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера из бригады скорой помощи, прибывшей по вызову для оказания медицинской помощи 85-летнему артисту…

Первый канал уже и промо-ролик выпустил с Ксенией Собчак в ванной, и вся общественность уже обсудила, впишется ли новая телеведущая в формат программы федерального…

//новости ан

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста, художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова. Президент РФ Владимир Путин…

//новости ан

Семья из Санкт-Петербурга с фамилией Русских назвала свою новорожденную дочь Россией. В ближайшее время родители отправятся за свидетельством о рождении и ребенок будет…

В МЧС, опасаясь массовых бунтов курильщиков, разрешили россиянам курить на балконах."Если курение не создаёт опасности, оно не запрещено", а ведомство просто формировало…

//новости ан

В Стерлитамаке школьники жестоко убили собаку и ее 10 двухнедельных щенков. История стала достоянием общественности после того, как учащиеся школы № 8 опубликовали…

Дарья Клюкина, ставшая женой скромного менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова с нескромным банковским счётом, рассказала романтическую историю, как встретила своего…

//новости ан

//новости ан

Балерина Волочкова по глупости «похоронила» болеющую раком актрису Анастасию Заворотнюк. Она написала странный пост, после которого и подписчики и многие таблоиды решили…

Мисс Москва 2015 года из Таганрога Оксана Воеводина в интервью журналистам рассказала, что до сих пор не понимает, почему с ней развелся ее муж – экс-король король…

Депутаты перепроверили данные Росстата о рекордном росте экономики в России. Глава комитета Госдумы по налогам и бюджету Андрей Макаров сказал, что "получаются совсем…

//новости ан

В Якутии сотрудники госавтоинспекции задержали водителя автобуса, который перевозил школьников. Во время поездки мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.