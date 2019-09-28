Какие технологии спасут граждан от вторжения государства в частную жизнь с помощью видеокамер?

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28 сентября 2019, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Китай, страна-лидер по количеству камер видеонаблюдения, недавно начал устанавливать камеры даже на мусорных баках, чтобы фиксировать нарушителей, которые неправильно сортируют и выбрасывают мусор. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

В КНР через систему распознавания лиц уже штрафуют за переход улицы в неположенном месте, идентифицируют преступников и продают еду в некоторых магазинах без прямой оплаты – с карточки автоматически списывается нужная сумма, когда человека на выходе опознает камера.

Как отмечается в процитированном посте, с одной стороны, такие меры делают нашу жизнь более комфортной и безопасной – не нужно стоять в очередях или опасаться преступников на улицах. С другой – нет сомнений, что речь идет о технологиях, обеспечивающих жесткое вторжение в частную жизнь.

Пока это не порождает массовое противодействие со стороны граждан. Тем не менее, в некоторых странах вторжением государства и злоумышленников в частную жизнь уже обеспокоились.

Например, норвежские программисты создали искусственный интеллект Deep Privacy, который заменяет реальные лица на фото искусственно сгенерированными. Разработчики технологии считают, что она поможет приватности в сети.

А в польской дизайнерской компании Noma Studio создали аксессуар Incognito, помогающий избежать распознавания лица видеокамерой. Он надевается как очки, при этом латунные круги на лице мешают определить личность.